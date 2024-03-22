Беременная чемпионка ОИ находилась в «Крокус-Сити» во время стрельбы

Беременная гимнастка Ахаимова сообщила, что была в "Крокус-Сити" во время стрельбы
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова рассказала, что была в ТЦ «Крокус-Сити» во время начала теракта. Об этом она сообщила «Матч ТВ».
«Я была в фитнес‑клубе, вышла в торговый центр поесть. В это время объявили, чтобы все покинули помещение. Люди просто побежали из торгового центра. Я спокойно вышла из здания, села в машину и уехала до того момента, как начались пробки.Я научена соблюдать спокойствие, но немного страшновато становится, когда всем говорят спокойно покинуть торговый центр, но люди начинают неадекватно бежать по головам. Все толкались, но я старалась идти аккуратно, чтобы не упасть», — сказала спортсменка.
Также она добавила, что с ней все в порядке. 22 марта Ахаимова сообщила о своей беременности.
2 марта в ТЦ «Крокус-Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».
Ахаимова на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье вместе с Викторией Листуновой, Владиславой Уразовой и Ангелиной Мельниковой. Также в ее активе два серебра чемпионатов мира (2018 и 2019), золото чемпионата Европы 2018 года и золото Универсиады 2017 года.
Ранее сообщалось, что в Москве отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.