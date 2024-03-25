Олимпийский чемпион назвал негативные последствия участия россиян в Играх-2024

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал негативные последствия участия представителей страны в Олимпийских играх 2024 года. Lenta.ru

«Это будет разделение нашего общества, такое допускать нельзя. Если ты представляешь не страну, а просто себя, тогда надо вспомнить, откуда ты взялся и стал спортсменом. Родился и сразу им стал? Или тебя все-таки страна поднимала? Я понимаю тех, у кого сумасшедшее желание поехать и выиграть. Наверно, ты хочешь, чтобы тебе плевали в спину, потому что 85% общества не поддержит тех, кто туда поедет», — сказал Мамедов. Газета.Ru

"Поехать и ничего там не достичь, поехать прогуляться по Парижу со всеми его неудобствами", - добавил он. ТАСС