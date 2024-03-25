Федерация гандбола России утвердила новые даты перенесенных матчей

Комиссия по организации и проведению соревнований Федерации гандбола России согласовала новые даты перенесенных матчей Суперлиги и первенства России среди молодежных команд.

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В пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». По данным Следственного комитета РФ, в результате нападения погибли 137 человек. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Позднее ФГР объявила о приостановке соревнований на территории РФ до 27 марта.

СУПЕРЛИГА, МУЖЧИНЫ

«Пермские медведи» — «Чеховские медведи» (27 марта)

ЦСКА — «Виктор» (27 марта)

«Скиф» — «Зенит» (27 марта)

«Каустик» — «СГАУ‑Саратов» (27 марта)

«Акбузат» — «Динамо Астрахань» (12 апреля)

«Динамо‑Сунгуль» — СКИФ

СУПЕРЛИГА, ЖЕНЩИНЫ, ГРУППА «А»

«Лада» — «Астраханочка» (27 марта)

«Черноморочка» — «Кубань» (27 марта)

«Ростов‑Дон» — ЦСКА

OLIMPBET Суперлига, женщины, Группа «Б»

«Динамо‑Синара» — «Звезда» (27 марта)

«Ставрополье» — «АГУ‑Адыиф» (27 марта)

«Луч» — «Университет» (6/7 апреля)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД, ЮНОШИ

«Динамо‑Сунгуль‑2» — «Динамо‑УОР‑БИОТЕХ» (27 и 28 марта)

«Акбузат‑2» — «Динамо‑УОР‑БИОТЕХ» (30 и 31 марта)