Великая высказалась о победе на турнире «Московская сабля»

Российская саблистка Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка в командном турнире, прокомментировала своё выступление на турнире «Московская сабля» имени советского фехтовальщика Михаила Бурцева, проходящий во Дворце гимнастики Ирины Винер. Спортсменка одержала победу на соревнованиях.

«Помогают настрой и поддержка со стороны родных. Пришли мои дети, родители, племянники, двоюродные и троюродные братья. Вообще в этом году во Дворце гимнастики Ирины Винер, где проходили соревнования, собрался полный зал, было много юных зрителей, и это вдохновляло. Очень не хотелось разочаровать своих болельщиков. Я понимала, что следует делать в финале, только поначалу совершала приемы несвоевременно. В конце концов, мне удалось реализовать задуманное. Хотя, когда пересматривала бой, осознала, что даже не помню его подробности», — сказала Великая в интервью пресс-службе ОКР.

В финале Великая, выступающая на внутренних стартах за Москву, встречалась с олимпийской чемпионкой 2020 года в командном турнире Ольгой Никитиной (Москва). Поединок завершился со счётом 15:13.