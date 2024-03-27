Чепалова призвала не «вставлять палки в колеса» россиянам, которые поедут на ОИ-2024

Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова призналась, что спокойно относится к возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

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Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что ехать в Париж в нейтральном статусе унизительно, назвав спортсменов, которые решатся на такое, «командой бомжей».