Российские лучники отказались от участия в Олимпийских играх в Париже

Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что российские лучники отказались от участия в квалификационном турнире к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция). Ешеев отметил, что исполком федерации одобрил выступление спортсменов в нейтральном статусе, однако они сами решили не участвовать в отборочных соревнованиях.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и „Динамо“. Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду», — приводит слова Ешеева ТАСС.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.