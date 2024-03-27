ФГСР отправила в World Rowing списки гребцов для участия в олимпийской квалификации

Федерация гребного спорта России (ФГСР) отправила в Международную федерацию гребного спорта (World Rowing) списки спортсменов для участия в олимпийской квалификации в нейтральном статусе, сообщил «Матч ТВ» президент организации Алексей Свирин.

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Ранее World Rowing допустила российских спортсменов до участия в европейской квалификационной олимпийской регате, которая пройдет с 25 по 28 апреля в Сегеде (Венгрия). Заключительный этап отбора состоится в швейцарском Люцерне, где с 19 по 21 мая пройдет финальная квалификационная регата.

— Сейчас мы отправили списки спортсменов в международную федерацию и олимпийский комитет (для участия в нейтральном статусе). В олимпийской квалификации мы сможем выступить в одиночках и двойках без рулевого. Спортсмены заполняют различные документы, при этом подписывать какую‑либо декларацию пока не нужно, как в прошлом году. Сейчас на тренировочных мероприятиях у нас проходят отборочные соревнования для того, чтобы определить сильнейших для участия в олимпийских квалификациях. При этом международная федерация вроде бы допускает российских гребцов на соревнования, но они не несут ответственности за то, получат ли наши спортсмены визы, пустят ли их организаторы и так далее. Венгры, думаю, пустят нас. А Швейцария — уже под вопросом, пока непонятно, — сказал Свирин «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе (AIN) без флага, гимна и других национальных символов. Также МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.