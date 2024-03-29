В ОКР назвали унизительными условия МОК для России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков согласился со словами главы Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВХГР) Ирины Винер, которая заявила, что российский народ не простит спортсменов, которые поедут на летние Олимпийские игры — 2024. Его заявление приводит «Спорт-Экспресс».

«Спортсмены, которые пожелали получить нейтральный статус, все прекрасно знают — все эти унизительные условия. С другой стороны, спортсмены годами тренировались, готовились. Сейчас они боятся потерять результаты своей многолетней работы. Но есть спортсмены, для которых достоинство и честь важнее, чем эти унизительные условия», — заявил Поздняков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

14 марта глава Поздняков заявил, что принимающие участие в Олимпиаде спортсмены должны будут осудить СВО и подписать «некие иные документы», противоречащие российскому законодательству. Однако пункт об осуждении СВО включен не был.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.