Призер ЧР по тяжелой атлетике дисквалифицирована за допинг

Призер чемпионата России по тяжелой атлетике Сусанна Симонова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс‑служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

— Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсменку Симонову Сусанну (вид спорта — тяжелая атлетика) на 2 года за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 общероссийских антидопинговых правил, — говорится в релизе.

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 1 марта 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 16 августа 2023 года.

В 2022 году Симонова края выиграла бронзовую медаль на чемпионате России.