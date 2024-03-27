Призер ЧР по тяжелой атлетике дисквалифицирована за допинг

Призер чемпионата России по тяжелой атлетике Симонова дисквалифицирована за допинг
Призер чемпионата России по тяжелой атлетике Сусанна Симонова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс‑служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
— Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсменку Симонову Сусанну (вид спорта — тяжелая атлетика) на 2 года за нарушение, предусмотренное п. 4.1 и п. 4.2 общероссийских антидопинговых правил, — говорится в релизе.
Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 1 марта 2024 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 16 августа 2023 года.
В 2022 году Симонова края выиграла бронзовую медаль на чемпионате России.