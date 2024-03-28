Екимов рассказал, что россияне не выступят на Олимпиаде в ВМХ‑фристайле

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов рассказал, что россияне не выступят в ВМХ‑фристайле на Играх в Париже.

© Матч ТВ

Ранее Екимов сообщил «Матч ТВ», что в шоссейных гонках есть пять кандидатов на участие.

— У ВМХ‑фристайла ещё не закрыта квалификация. Шансов нет?

— Там у ребят и нейтральных статусов нет, так что речь об участии идет только о шоссе, — сказал Екимов «Матч ТВ».

Ранее россияне лишились шансов на участие в Играх в Париже в маунтинбайке, ВМХ‑рейсе и велотреке.

МОК в декабре 2023 года сообщил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады 2024 в индивидуальном нейтральном статусе без национальной символики. 19 марта было объявлено, что российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Игр. Также в МОК заявили, что на ОИ‑2024, согласно наиболее вероятному сценарию, выступят 36 российских спортсменов, которые должны будут подписать специальный документ. Соответствие атлетов условиям допуска в нейтральном статусе будет определять комиссия.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.