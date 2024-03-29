Бах: бойкота Олимпиады со стороны России и Украины удалось избежать

Дискуссия по допуску спортсменов из России к участию в Олимпийских играх 2024 года окончена, российская и украинская сторона не будут бойкотировать соревнования. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, выступая на генассамблее национальных олимпийских комитетов (НОК) Океании.

В октябре 2022 года делегация Олимпийского комитета России (ОКР) приняла участие в генассамблее Ассоциации национальных олимпийских видов спорта (АНОК). Во время заседания глава НОК Дании Ганс Наторп демонстративно покинул зал во время выступления главы ОКР Станислава Позднякова. Украинские власти ранее призывали МОК отстранить от Игр всех российских спортсменов и в случае их допуска угрожали не посылать на Олимпиаду своих атлетов.

"На генеральной ассамблее АНОК в Сеуле в зале чувствовалось напряжение, с обеих сторон звучали угрозы бойкота. Теперь мы можем сказать, что на данный момент эта дискуссия окончена, - сказал Бах. - Мнения по-прежнему разные: некоторые говорят, что мы зашли слишком далеко с применением санкций в отношении тех, кто нарушил Олимпийскую хартию, другие говорят, что недостаточно далеко". "Обычно это свидетельствует о том, что все было сделано хорошо - если обе стороны не счастливы на все 100%, то вы приняли правильное решение. Если бы одна сторона была довольна, то другая была бы крайне недовольна, и тогда мы бы столкнулись с реальными проблемами. Теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что эта дискуссия окончена и что всем мы вместе соберемся в Париже на великолепных Олимпийских играх", - добавил он.

Глава МОК заявил, что мировое сообщество приняло подход политического нейтралитета олимпийского движения.

"Он вводит санкции против тех, кто нарушает Олимпийскую хартию, и защищает тех, кто не нарушает Олимпийскую хартию, будь то спортсмен или национальный олимпийский комитет", - подчеркнул Бах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. МОК не будет требовать от них подписывать документ об осуждении специальной военной операции. Российские власти условия допуска отечественных спортсменов считают дискриминационными, противоречащими олимпийским принципам.