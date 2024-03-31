В Париже заявили о нежелании видеть россиян и белорусов на Олимпиаде-2024

Приехавшим во Францию для участия в Олимпиаде-2024 спортсменам из России и Белоруссии будут не рады, сообщила во время визита в Киев мэр Парижа Анн Идальго, сообщает Le Monde.

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«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. И хочу сказать украинским атлетам и всему украинскому народу, что мы их очень поддерживаем», — заявила глава города.

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Как отмечает издание, это противоречит заявлениям Международного олимпийского комитета и французских властей. В мэрии Парижа на запрос с просьбой прокомментировать слова Идальго не ответили.

В феврале текущего года Идальго выступала против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх даже под нейтральным флагом.

Международный олимпийский комитет запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.