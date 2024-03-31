В Петербурге после падения на турнире умер чемпион России по роллер-спорту

Известный петербургский роллер Роман Богрец, чемпион России по скейт‑кроссу, получил смертельные травмы на соревнованиях в спортклубе «Жесть», пишет «Фонтанка».

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По данным портала, инцидент произошел во время соревнований по роликобежному спорту в субботу, 30 марта.

На кадрах, опубликованных «Фонтанкой», Богрец выполняет упражнения. Затем он падает и на всей скорости врезается головой в бетонную конструкцию.

Врачи экстренно госпитализировали спортсмена в одну из больниц Санкт-Петербурга. Мужчина находился в состоянии клинической смерти. Медики диагностировали у него тяжелую сочетанную травму головы и груди, внутричерепную гематому, закрытую травму груди, переломы ребер и другие повреждения.

В 17:45, через два часа после госпитализации, Богрец скончался в больнице. Дата и место похорон пока не называется.

В пресс-службе Федерации роллер-спорта РФ отметили, что Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса.

В Федерации уточнили, что Богрец активно и постоянно тренировался, выступал, являлся образцом для подражания многих спортсменов.