Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 48 россиянам

Международный союз велосипедистов (UCI) за десять месяцев присвоил нейтральный статус 75 спортсменам, из которых 48 являются россиянами. Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По состоянию на 1 апреля нейтральный статус имеют россияне Инна Абайдуллина, Мария Аверина, София Балаева, Яна Бурлакова, Никита Быковский, Валерия Валгонен, Петр Винокуров, Владимир Гончаров, Александр Григорьев, Федор Даясов, Тамара Дронова, Александр Дубченко, Дарья Дятлова, ,Екатерина Евланова, Дарья Ермолова, Даниил Зараковский, Вячеслав Иванов, Алена Иванченко, Егор Игошев, Даниил Казаков, Никита Калачник, Никита Кирильцев, Екатерина Ковальчук, Марк Крючков, Руслан Кузнецов, Алина Лысенко, Иван Майкин, Дарья Малкова, Татьяна Малкова, Сергей Мальнев, Алексей Медведев, Иван Новолодский, Илья Савекин, Иван Самусев, Петр Сапронов, Иван Селедков, Григорий Скорняков, Иван Смирнов, Диана Смирнова, Елизавета Солозобова, Глеб Сырица, Борис Пономарев, Михаил Постарнак, Сергей Ростовцев, Мария Ростовцева, Ярослав Шведов, Влас Шичкин и Илья Щегольков.

UCI также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову. Этот запрет будет иметь силу до тех пор, пока будут действовать специальные правила организации в отношении России и Белоруссии.

В мае 2023 года UCI разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Россией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.

С 1 июня 2023 года любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.