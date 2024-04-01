Российский пловец назвал условия для выступления на Олимпиаде

Российский пловец Максим Ступин назвал условия, при соблюдении которых согласится выступить на Олимпийских играх. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам спортсмена, он не согласится на нейтральный статус.

«Я не согласен с теми условиями, которые предоставляет нам МОК и все люди, которые там работают. Поеду только под флагом и гимном своей страны», — отметил Ступин.

Россиянин также вспомнил, что на Играх-2020 россияне тоже выступали в нейтральном статусе.

«Но тогда было другое время. Сейчас не то время», — подчеркнул он.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.