Тренер из Липецка погиб в ДТП в Краснодарском крае

Тренер по велоспорту из Липецкой области погиб в ДТП в Краснодарском крае, четыре воспитанника велошколы находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"В страшной аварии пострадали липецкие дети - воспитанники велошколы. Они ехали на сборы. Легковой автомобиль на большой скорости вылетел на встречку и врезался в машину, в которой находились наши ребята - четыре ребенка и тренер. К сожалению, тренер Максим Александрович Раилко погиб, <...> за жизнь детей сейчас борются врачи, состояние тяжелое", - написал он.