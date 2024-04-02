Два российских яхтсмена получили нейтральный статус и примут участие в отборе к ОИ

Два российских яхтсмена — Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков — получили нейтральный статус и примут участие в отборе к Олимпийским играм — 2024 в Париже.

Чемпионы России в классе Nacra 17 Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков примут участие в регате «Последний шанс» — заключительном этапе в рамках отбора на Игры в столице Франции.

Через фильтр Международной федерации парусного спорта (World Sailing) Жеребцова и Ушков прошли благодаря пребыванию за рубежом и тренировкам с иностранными специалистами, сообщает «Спорт-Экспресс».

Соревнования состоятся с 20 по 28 апреля.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Александр Жуков назвал слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ хамским поведением.