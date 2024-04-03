Рапиристы Мартьянова и Бородачев стали чемпионами России по фехтованию

Рапиристка Марта Мартьянова завоевала золотую медаль чемпионата России по фехтованию, который проходит в Кондратово (Пермский край).

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В финальном поединке Мартьянова нанесла поражение Лейле Пириевой со счетом 15:4. Бронзовые награды выиграли Кристина Самсонова и Полина Козаева.

В личном турнире у мужчин золото выиграл рапирист Кирилл Бородачев, который в финале соревнований победил брата Антона Бородачева со счетом 15:5. Бронзовыми призерами стали Тимур Сафин и Александр Сироткин.

Чемпионат России продлится до 9 апреля.