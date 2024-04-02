Церемонию открытия Олимпиады в Париже перенесли из‑за разлива Сены

Репетиция церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая должна была пройти 8 апреля на Сене, перенесена из‑за слишком высокого уровня воды в реке, сообщает Le Parisien.

По информации источника, репетиция церемонии теперь пройдет 27 мая. В оргкомитете Игр уверены, что перенос тестового мероприятия никак не повлияет на проведение церемонии открытия. По мнению организаторов, репетиция пройдет в условиях, максимально приближенных к июльским. В церемонии будет задействовано около 180 судов.

Ранее французская разведка выразила обеспокоенность возможным терактом во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. По данным Europe1, после трагедии в «Крокус Сити Холле» французские спецслужбы считают, что нынешний формат церемонии открытия Игр на Сене сопряжен со слишком большим количеством рисков. Спецслужбы рекомендовали организаторам церемонии «перейти на план Б». Сообщалось, что контртеррористическая служба хочет максимально избежать сценария скоординированной атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр «перед камерами со всего мира».

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.