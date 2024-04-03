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World Athletics не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказалась сокращать представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования. Об этом ТАСС сообщили в World Athletics.

World Athletics не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования
© globallookpress.com

Число россиян, включенных в новый международный пул тестирования, составляет, как и в первом квартале 2024 года, 38 человек.

Сохранили места в международном пуле допинг-тестирования Полина Кнороз, Тимур Моргунов и Александр Соловьев (все - прыжки с шестом), Эльвира Чепарева, Клавдия Афанасьева, Маргарита Никифорова, Василий Мизинов, Сергей Кожевников, Антон Курбатов, Рейхан Каграманова, Сергей Широбоков, Анастасия Колчина и Максим Денисов (все - спортивная ходьба), Илья Иванюк, Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Наталья Спиридонова и Матвей Тычинкин (все - прыжки в высоту), Илья Шкуренев и Валерия Москвитина (оба - многоборье), Валерий Пронкин, Андрей Романов, Елизавета Царева и Софья Палкина (все - метание молота), Полина Миллер, Ольга Вовк, Федор Иванов, Артем Макаренко, Екатерина Ивонина, Кристина Макаренко, Константин Крылов и Владимир Никитин (все - бег), Екатерина Конева и Дарья Нидбайкина (обе - тройной прыжок), Алексей Худяков и Виолетта Игнатьева (оба - метание диска), Максим Афонин (толкание ядра) и Борис Бездольный (метание копья).

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

Летние виды спорта
Федор Иванов
Антон Курбатов
Виолетта Игнатьева
Елизавета Царева
Артем Макаренко
Ольга Вовк
Тимур Моргунов
Дарья Нидбайкина
Клавдия Афанасьева
Софья Палкина
Валерий Пронкин
Полина Миллер
Василий Мизинов
Мария Ласицкене
Наталья Спиридонова
Илья Иванюк
Алексей Худяков
Максим Афонин
Илья Шкуренев
Сергей Широбоков
Данил Лысенко
Екатерина Конева
Анастасия Колчина
Константин Крылов
Сергей Кожевников
Андрей Романов
Александр Соловьев
Владимир Никитин
Всемирное антидопинговое агентство