Аксенов: крымские спортсмены не поедут на Олимпиаду-2024

Спортсмены Республики Крым приняли решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, сообщил Сергей Аксенов журналистам. ТАСС

«Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами», — подчеркнул Аксенов. NSN.FM

«Олимпийский спорт - это, прежде всего, про престиж государства, про гордость за свое oтечество. Поэтому мое личное мнение: ехать на Олимпиаду не надо», — добавил глава Крыма. Sports.ru