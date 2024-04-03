Путин вручил орден Дружбы главе Международной федерации самбо

Владимир Путин, президент Российской Федерации, наградил Сиди Мохамеда Далила Скалли, главу Международной федерации самбо (FIAS) орденом Дружбы, который выдаётся гражданам РФ и иностранных государств за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Указ, подтверждающий эту информацию, появился на официальном интернет-портале.

© Чемпионат.com

Отметим, что Сиди Мохамед Далил Скалли является гражданином Марокко и также занимает пост президента Африканской конфедерации самбо. При этом он был награжден за популяризацию самбо в России и большой вклад в развитие этого спорта.

Помимо Далила Скалли, орден Дружбы по указу со схожей формулировкой получили Аламжон Муллаев, глава Союза самбо Азии и Океании Аламжон Муллаев из Узбекистана, Роберто Феррарис, член итальянской команды по самбо, и Александр Кобрусев, президент Белорусской федерации самбо.