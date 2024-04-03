В ТАСС представили новый трофей Кубка России по гандболу

Федерация гандбола России (ФГР) презентовала новый трофей Кубка России среди мужских команд. Церемония прошла в ТАСС по случаю жеребьевки "Финала четырех" турнира.

Финал Кубка России пройдет в Перми с 13 по 14 апреля.

"Кубок России проводится с 2006 года, и трофей не обновлялся с 2011 года, - сказал генеральный директор ФГР Лев Воронин. - Поэтому федерация приняла решение сделать новый кубок. Его высота - полметра, вес - восемь килограммов. Старый трофей останется у "Чеховских медведей", потому что этот клуб завоевывал его наибольшее число раз".

По итогам жеребьевки "Финала четырех" сформировались полуфинальные пары: "Чеховские медведи" сыграют с ЦСКА, "Пермские медведи" - с клубом СКИФ из Краснодара. Жеребьевку провели главный тренер сборной России Велимир Петкович и заместитель председателя высшего совета ФГР Виктор Поладенко.