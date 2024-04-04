Губерниев высказался об отказе Чикуновой отбираться на Олимпиаду

Дмитрий Губерниев высказался об отказе Евгении Чикуновой отбираться на Олимпиаду.

«Мне жаль, что так произошло. Я уважаю этот выбор, федерация решает сама. Надеюсь, что и ребята решают сами.

Но, как было сказано в моем любимом фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», когда герой Александра Кайдановского говорил герою Юрия Богатырева: «Это бывает только раз! Только раз в жизни!.. Уходи, не будь же ты кретином!»

Но это цитата, а если говорить о жизни, ребята приняли решение и надеюсь, они знают, что делают.

Но еще раз отмечу, время Чикуновой, к сожалению, уходит. Не знаю, будет ли она в порядке через четыре года, посмотрим, но теперь вся надежда на Ефимову, она не отказывалась ехать.

Я свое мнение не меняю, я буду болеть за тех, кто поедет, решение других спортсменов я уважаю», — сказал Губерниев.