Лучшего борца России не допустили до отбора на ОИ из-за поддержки СВО

Комиссия UWW приняла решение не допустить олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к отборочному этапу на Игры 2024 года из-за информации, согласно которой спортсмен поддерживает СВО. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

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Также комиссия приняла решение об отстранении на основе того факта, что Садулаев является членом спортивного сообщества «Динамо».

Изначально сообщалось, что для того, чтобы иметь право выступить на Олимпиаде, атлеты должны заявить об отказе от поддержки специальной операции России на Украине. Кроме того, они не должны иметь отношение к силовым структурам — соответственно, к спортивным обществам «Динамо» и ЦСКА. При этом в итоге пункт об отказе от поддержки СВО не был включен в список критериев Международного олимпийского комитета (МОК).

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27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).