Друг Тайгера Вудса рассказал, от какого удовольствия отказался гольфист ради победы

Американский гольфист Тайгер Вудс отказался от занятий сексом до окончания турнира «Мастерс» в Огасте, США. Об этом газете New York Post рассказал друг 48-летнего спортсмена.

По словам знакомого, спортсмен полностью сосредоточен на гольфе. Он усердно работает в тренажерном зале и следит за питанием.

«Он даже исключил секс — никакого секса до окончания турнира, он не хочет, чтобы что-то отвлекало внимание», — сказал друг гольфиста.

Вудс является 15-кратным победителем турниров серии «Мэйджор», в том числе пять «Мастерсов». В апрельском рейтинге журнала Forbes он занял 9-е место среди самых богатых знаменитостей с состоянием в 1,3 млрд долларов.

Со своей супругой Эллин Нордегрен Вудс развелся после череды скандалов в 2010 году. Он извинился за измены перед женой и заявил, что проходил курс лечения по преодолению причин своего «безответственного и эгоистического поведения».

После он встречался с горнолыжницей Линдси Вонн и бывшей официанткой Эрикой Херман. Последняя в 2023 году подала против гольфиста иск на 30 млн долларов. Она утверждает, что ее вынудили подписать оглашение о неразглашении на фоне неуказанных обвинений в сексуальных домогательствах.