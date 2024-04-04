Тарасова — о недопуске Садулаева: МОК не делал нам ничего кроме плохого

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить борца Абдулрашида Садулаева до лицензионного турнира на Игры 2024 года. RT на русском

«А что от них ожидать? Почему мы от них ожидаем что-то хорошее? Кроме плохого нам ничего никто не делал, почему мы всегда ждем от них чего-то нормального, человеческого? Они же не объясняют, почему они его не допустили, получается, без суда и следствия», - сказала Тарасова. ТАСС

Ранее МОК не допустил Садулаева до участия в лицензионном олимпийском турнире в Баку, который пройдёт с 5 по 7 апреля. Sports.ru