Федерация борьбы России оспорит недопуск Садулаева до отбора на Игры

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подтвердил, что организация намерена оспорить решение о недопуске олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к отборочному этапу на Игры 2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не думаю, что мы не найдем аргументы, которые могли бы быть состоятельными для того, чтобы ситуация была решена», — заявил он.

В релизе комиссии UWW было указано, что причиной для такого решения послужила информация, согласно которой Садулаев поддерживает СВО, а также состоит в спортивном обществе «Динамо».

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).