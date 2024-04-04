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Российская гимнастка собралась судиться с фотошоперами из-за Ольги Бузовой

Инвесторы в ОАЭ после разрыва контракта с российской гимнасткой заменили ее лицо на рекламном постере на лицо Бузовой.

Российская гимнастка подаст в суд из-за постера с Бузовой
© Telegram-канал Shot

В социальной сети Telegram появилась информация о скандале, разгоревшемся между российской гимнасткой Самирой Мустафаевой и инвесторами из ОАЭ. Спортсменка хотела открыть филиал своей студии стретчинга в Дубае. Девушка создала социальные сети, куда выложила фотографии себя и других гимнасток.

© Telegram-канал Shot

Вся концепция студии уже была проработана, как вдруг инвесторы заявили о нежелании работать с гимнасткой. Девушка попросила убрать все фотографии с ней, однако инвесторы поступили "креативно": заменили лицо спортсменки на лицо певицы Ольги Бузовой в фотошопе.

Теперь Мустафаева планирует судиться с инвесторами, чтобы те убрали лицо Бузовой с ее тела на снимках.

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