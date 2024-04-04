Спортсмен упал с трамплина на глазах у Макрона

Алексис Жандар, член олимпийской сборной Франции (в Токио) по прыжкам в воду, во время открытия Олимпийского водного центра в Париже неловко упал c трамплина. Об этом пишет Sport24.

На церемонии открытия присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и другие высокопоставленные лица.

При выполнении синхронного прыжка двое спортсменов подпрыгнули, выполнили упражнение и технично ушли в воду. Жандар поскользнулся, упал спиной на доску и рухнул с нее вниз.

Спортсмен прокомментировал свое падение в социальных сетях. Он заметил, что не получил серьезных травм.

«Я поскользнулся перед президентом, перед всей Францией. Я получаю сообщения, это невозможно. Но получайте удовольствие, пришло время похвастаться мной, потому что я заслуживаю вау», — заметил Жандар.

Прыгун отметил, что несмотря на падение, пойдет на ближайшую тренировку.