Двукратный победитель «Тур де Франс» пострадал в завале на гонке в Испании

Массовый завал произошел на четвертом этапе многодневной велогонки «Тур Страны Басков», которая проходит в Испании. Травмы получил в том числе двукратный победитель «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор, который, по данным СМИ, не смог подняться самостоятельно. Спортсмена госпитализировали со специальным фиксатором на шее.

— Йонас находится в сознании, его ждет обследование в больнице. Подробную информацию предоставим позднее, — сообщила пресс‑служба команды Jumbo‑Visma, за которую он выступает.

Также в завале пострадали двукратный чемпион мира бельгиец Ремко Эвенепул из Soudal Quick‑Step и словенец Примож Роглич (BORA — hansgrohe). Все они сошли с гонки. Издание Marca уточнило, что завал произошел за 30 км от финиша.