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Двукратный победитель «Тур де Франс» Вингегор пострадал в завале на гонке в Испании

Массовый завал произошел на четвертом этапе многодневной велогонки «Тур Страны Басков», которая проходит в Испании. Травмы получил в том числе двукратный победитель «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор, который, по данным СМИ, не смог подняться самостоятельно. Спортсмена госпитализировали со специальным фиксатором на шее.

Двукратный победитель «Тур де Франс» пострадал в завале на гонке в Испании
© globallookpress.com
— Йонас находится в сознании, его ждет обследование в больнице. Подробную информацию предоставим позднее, — сообщила пресс‑служба команды Jumbo‑Visma, за которую он выступает.

Также в завале пострадали двукратный чемпион мира бельгиец Ремко Эвенепул из Soudal Quick‑Step и словенец Примож Роглич (BORA — hansgrohe). Все они сошли с гонки. Издание Marca уточнило, что завал произошел за 30 км от финиша.

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