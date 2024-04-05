Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр бегунья Архипова завершила карьеру

Обладательница двух бронзовых медалей Олимпийских игр бегунья Татьяна Архипова приняла решение завершить карьеру спортсменки. Об этом ТАСС сообщил тренер легкоатлетки Михаил Кузнецов.

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"Татьяна [Архипова] решила завершить карьеру спортсменки, сейчас она бегает для души, - сказал Кузнецов. - Таня - мама трех детей, самому младшему год и три месяца, она занимается их воспитанием. После последних родов она думала вернуться в спорт и бегать марафоны, но потом отказалась от этих планов из-за боли в ахиллах. Насколько я знаю, Татьяна сейчас работает тренером в казанском беговом клубе "Уралхим Run Factory", в настоящее время идет набор группы".

Архиповой 40 лет, на Олимпиаде в Лондоне она была третьей в марафонском беге (2012). На счету легкоатлетки есть также бронзовая награда Олимпиады 2008 года в беге на 3 000 метров с препятствиями, перешедшая к ней после дисквалификации соотечественницы Екатерины Волковой, которая показала в Пекине третий результат. В 2007 году Архипова стала вице-чемпионкой мира в беге на 3 000 м с препятствиями.