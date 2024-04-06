Олимпийский чемпион из США пожелал Садулаеву выступить на ОИ в Париже

Олимпийский чемпион Игр‑2016 американский борец вольного стиля Кайл Снайдер выразил надежду, что россиянин Абдулрашид Садулаев выступит на Олимпиаде‑2024 в Париже.

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Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Садулаева до участия в лицензионном олимпийском турнире в Баку. Соответствующее оповещение пришло в адрес Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) от Объединенного мира борьбы (UWW) 3 апреля. Это не первый случай ограничений спортсмена. В феврале российского борца не пустили в Румынию по шенгенской визе и не дали возможность выступить на чемпионате Европы.

— Привет, брат! Узнал о решении Международного олимпийского комитета (МОК) и твоем отстранении, мне очень жаль. Надеюсь, в МОК передумают, и ты выступишь в Париже. Если я чем‑то могу тебе помочь, дай знать, — приводит слова Снайдера пресс‑служба ФСБР.

Садулаев завоевал золото на Играх в Рио‑де‑Жанейро и Токио, также на счету 27‑летнего борца пять побед на чемпионатах мира.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.