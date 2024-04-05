Бегунью Поистогову лишили серебряной медали Олимпиады 2012 года

Россиянка Екатерина Поистогова (Завьялова) лишена серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на дистанции 800 м из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Срок дисквалификации спортсменки - с 28 марта 2024 года по 27 марта 2026 года с зачетом двухлетнего срока дисквалификации, отбытого спортсменкой в соответствии с решением по делу Спортивного арбитражного суда (CAS). Все ее результаты, достигнутые с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, аннулируются", - говорится в сообщении.

Спортсменка была дисквалифицирована на основании данных московской антидопинговой лаборатории.

В феврале 2017 года CAS признал россиянку Марию Савинову (Фарносову) виновной в применении запрещенных веществ на основании данных ее биологического паспорта и лишил россиянку золотых медалей Олимпиады-2012 в беге на 800 метров, чемпионата мира - 2011 и первенства Европы - 2010. В связи с этим Поистогова, финишировавшая третьей, стала серебряным призером соревнований.