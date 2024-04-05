Российскую легкоатлетку лишили серебра ОИ за допинг

Россиянка Екатерина Поистогова лишена серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Помимо аннулирования результатов в период с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года, легкоатлетку дисквалифицировали на два года. Срок отстранения отсчитывается с 28 марта этого года. Санкции в отношении Поистоговой применены на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Подробности не уточняются.

Поистогова с 2021 года представляет Турцию. На Играх в Лондоне она в составе сборной России завоевала серебро в беге на 800 метров.

В 2015 году членство ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.