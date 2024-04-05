В Кремле высказались об участии россиян в Олимпиаде в Париже

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказался об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут летом 2024 года. Атлеты будут выступать в индивидуальных видах спорта в нейтральном статусе.

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«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участие в Олимпийских играх. Спортсмены могут принимать такое решение, и те, кто готов участвовать, должны», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Винер высказалась об участии россиян без символики на ОИ

Напомним, ранее сегодня глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал теннисистов, желающих выступить на Олимпиаде, «командой иноагентов», поддержав мнение главы Всероссийской федерации гимнастики Ирины Винер, ранее назвавшей нейтральных атлетов «командой бомжей».