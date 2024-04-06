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Винер: россиянам на Олимпиаде в Париже будут не рады

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что россиянам на Олимпиаде в Париже не будут рады, передает РИА Новости.

Винер о россиянах на Олимпиаде: некуда больше унижаться
© РИА Новости
«Нам уже сто раз объяснили, что там нам будут не рады, что Россия должна выступать как команда беженцев, что за нами надо следить. Куда дальше унижать, я не понимаю», — сказала Винер.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о том, что российских теннисистов, которые выступят на Играх в Париже, надо называть командой иноагентов.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

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На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

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