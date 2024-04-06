В России следует собрать тренерский совет, который примет решение о том, будут ли российские спортсмены участвовать в Играх в Париже, заметила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Об этом пишет РБК.

По данным портала, в последние месяцы в спортивном сообществе постоянно идут дискуссии о допустимости поездки российских атлетов на Олимпиаду.

«Я всегда говорила, что спорт — это война, только с мирным исходом, там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему?», — задала риторический вопрос Винер.

Глава федерации подчеркнула, что решение о поездке необходимо принять коллегиально, на тренерском совете. На нем, уточнила она, должны выступить функционеры и спортсмены и принять совместное решение.

Винер напомнила, что власти западных государств ясно дали понять: россиян в Париже не ждут, никто им рад не будет.

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Ранее глава ВФХГ заявила, что российские спортсмены, которые все же отправятся на Игры, станут своего рода «командой бомжей».