Песков рассказал о позиции Путина по участию россиян в Олимпийских играх

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российские атлеты имеют право самостоятельно принять решение о поездки на Игры в Париже, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РБК.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер предложила провести тренерский совет и на нем принять коллегиальное решение о поездке в Париж.

«Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение», — подчеркнул Песков.

По его словам, недопустимо заставлять спортсменов отрекаться от тех или иных ценностей, институтов. В таком случае, добавил он, «все приобретает другую окраску».

Вместе с тем, заметил Песков, власти исходят из того, что МОК обещал не заставлять атлетов подписывать что-либо неприемлемое. Он уточнил, что в Москве «услышали» функционеров комитета.

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В связи с этим, каждый атлет, каждая федерация «самостоятельно принимает решение», констатировал пресс-секретарь.