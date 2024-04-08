Российская всадница сменила спортивное гражданство

Представлявшая Россию на международных соревнованиях по конному спорту Ольга Слащева приняла решение о смене спортивного гражданства и теперь будет выступать за Бельгию. Об этом свидетельствуют материалы Международной федерации конного спорта (FEI), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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Слащева, согласно информации с официального сайта FEI, не принимала участия в соревнованиях на территории России с 2016 года и до марта 2022 года выступала на турнирах, проходивших в Бельгии и Франции. С конца февраля 2022 года российские спортсмены были лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FEI из-за санкций, наложенных международной федерацией.

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Бюро Федерации конного спорта России (ФКСР) в конце марта единогласно проголосовало за исключение Слащевой из состава зарегистрированных спортсменов ФКСР по ее заявлению в связи со сменой спортивного гражданства.