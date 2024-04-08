Международная федерация тяжелой атлетики отказалась обсуждать вопрос допуска россиян

Специальный конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) не стал обсуждать вопрос возвращения российских спортсменов на турниры под своей эгидой. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

© РИА Новости

Специальный конгресс IWF состоялся в Пхукете (Таиланд), делегатом от ФТАР был Агапитов.

"На конгрессе были заслушаны доклады и отчеты по всем направлениям деятельности IWF, - сказал Агапитов. - Тема допуска российских спортсменов до международных соревнований не нашла в них отражение. Как и в случае с гендерной или антидопинговой политиками IWF, решения по подобным стратегически важным вопросам формируются, навязываются и контролируются Международным олимпийским комитетом, а потом, как мы видим, реализуются марионеточными лидерами IWF довольно противоправным путем. Зато был представлен и утвержден конгрессом гимн IWF". "Мы по-прежнему ждем ответа по предложенной нами версии декларации о допуске всех тяжелоатлетов на международные соревнования. Считаю, наше предложение стало еще более актуальным и даже необходимым к подписанию всеми спортсменами в связи с ростом количества горячих точек в мире и стран, вовлеченных в военные конфликты. Это явно поможет в вопросе безопасности, покажет пример политикам и напомнит о истинной миссии спорта. Наш вариант находится на рассмотрении в IWF и размещен в свободном доступе на сайте федерации" - отметил собеседник ТАСС.

По словам Агапитова, на конгрессе им было сделано заявление о несогласии ФТАР с новой гендерной политикой, которую приняла IWF.

"Федерация тяжелой атлетики обеспокоена процедурой приема IWF новой гендерной политики и просит задекларировать, что ФТАР не согласна с ней", - сказал Агапитов делегатам конгресса.

Российские тяжелоатлеты в настоящее время не имеют возможности выступать на международных стартах из-за отказа принимать нейтральный статус.