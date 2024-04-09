World Aquatics сделала бесплатным нейтральный статус для россиян

Международной федерации плавания (World Aquatics) не нужно возвращать деньги отказавшемуся от нейтрального статуса российскому пловцу Ивану Гиреву, поскольку все расходы за оформление разрешения на выступление под нейтральным флагом World Aquatics ранее взяла на себя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации плавания.

"Подать заявку на участие в качестве нейтрального индивидуального спортсмена можно бесплатно", - ответил представитель World Aquatics на вопрос, нес ли какие-либо расходы по оформлению нейтрального статуса Гирев, спустя полгода отказавшийся от возможности выступать без флага и гимна.

В сентябре World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе. Гирев был единственным российским пловцом, кто получил нейтральный статус.

Гиреву 23 года, на Олимпиаде в Токио он завоевал серебряную медаль в эстафете 4x200 м свободным стилем. Также спортсмен завоевал серебро в этой дисциплине на чемпионате мира 2021 года. Он является двукратным чемпионом Европы.

Генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев в ноябре сообщил журналистам, что ряд международных спортивных федераций за проверку заявок на нейтральный статус хотят получать деньги. По словам Сенглеева, за право выступать на своих турнирах без флага и гимна Международная федерация гимнастики требует от спортсмена 3 тысячи швейцарских франков (1 500 - с тренеров), в стрельбе из лука проверка заявки обойдется в €750.