Экологи: уровень загрязнения Сены перед Олимпиадой значительно выше нормы

Уровень загрязнения Сены, где должны пройти несколько олимпийских мероприятий, за три месяца до начала Игр в Париже значительно превышает норму. Об этом со ссылкой на исследование неправительственной экологической организации Surfrider Foundation пишет газета Le Figaro.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах посетил Олимпийскую деревню и проверил на прочность кровати, сделанные из картона.

В Сене должны состояться соревнования по плаванию на открытой воде. Однако пробы, которые организация Surfrider Foundation проводила в местах будущих состязаний под мостами Александра III и Альмы с конца сентября 2023 года по конец марта 2024 года, свидетельствуют о серьезном загрязнении.

В частности, 13 проб показали большое превышение допустимых значений. В Европейской директиве по плаванию 2006 года и шкале федераций плавания и триатлона концентрация двух бактерий, указывающих на фекальное загрязнение, Escherichia coli и энтерококков, не должны превышать 1000 колониеобразующих единиц (КОЕ)/100 мл в E. coli и 400 КОЕ/100 мл у энтерококков.

Однако пробы воды из Сены показали концентрацию E.coli выше 2000 КОЕ/100 мл (максимум 7250 под мостом Альмы 7 февраля 2024 года) и 500 КОЕ/100 мл для энтерококков (максимум 1190 7 февраля).

В Surfrider выразили «растущую обеспокоенность по поводу качества вод Сены» и заявили о рисках для спортсменов.

Ранее издание Le Parisien обратило внимание на то, что сточная вода из канализационной сети Парижа в период сильных дождей сливается в Сену напрямую, через так называемые ливневые водосборы, построенные вдоль реки. При этом власти рассчитывали на улучшение ситуации после ввода в строй большого водоотстойника в Париже.