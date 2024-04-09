Ефимова рассказала, планирует ли получать нейтральный статус

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что планирует подать заявку на получение нейтрального статуса, однако окончательное решение примет после чемпионата России.

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«Планирую подать заявку на нейтральный статус, но пока жду. На данный момент не вижу смысла, учитывая свои результаты на чемпионате Москвы. Если и ехать на Олимпиаду, то только за медалями. Есть сведения, что заявку можно подать и после выполнения норматива. Получить нейтральный статус можно за две недели, максимум месяц. В данный момент я считаю, что он мне не нужен. Буду отталкиваться от результатов чемпионата России», – приводит слова Ефимовой Metaratings.

Напомним, чемпионат России по плаванию состоится в Казани с 14 по 19 апреля.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соответствовать ряду требований для получения лицензии на участие в соревнованиях. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов.