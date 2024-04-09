В WADA ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), опираясь на экспертное мнение, ожидает, что в Олимпийских играх в Париже примут участие более 40 российских спортсменов. Об этом на генассамблее Ассоциации международных федераций летних видов спорта заявил глава WADA Витольд Банька.

"Если говорить об Олимпиаде, то, конечно, на данный момент мы не знаем, сколько нейтральных спортсменов будут допущены к Играм, но эксперты говорят, что, скорее всего, их будет около 40, а может, и больше", - сказал Банька. "Для сравнения, в Токио приняли участие 330 спортсменов Олимпийского комитета России. Несмотря на это, мы, конечно, скептически относимся к борьбе с допингом в России. Мы остаемся очень бдительными, и, конечно, история научила нас быть предельно осторожными, когда речь заходит о тамошней антидопинговой системе", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.

Российские власти соответствующее решение Международного олимпийского комитета считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.