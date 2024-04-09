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В WADA ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), опираясь на экспертное мнение, ожидает, что в Олимпийских играх в Париже примут участие более 40 российских спортсменов. Об этом на генассамблее Ассоциации международных федераций летних видов спорта заявил глава WADA Витольд Банька.

В WADA ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян
© globallookpress.com
"Если говорить об Олимпиаде, то, конечно, на данный момент мы не знаем, сколько нейтральных спортсменов будут допущены к Играм, но эксперты говорят, что, скорее всего, их будет около 40, а может, и больше", - сказал Банька."Для сравнения, в Токио приняли участие 330 спортсменов Олимпийского комитета России. Несмотря на это, мы, конечно, скептически относимся к борьбе с допингом в России. Мы остаемся очень бдительными, и, конечно, история научила нас быть предельно осторожными, когда речь заходит о тамошней антидопинговой системе", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.

Российские власти соответствующее решение Международного олимпийского комитета считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.

Летние виды спорта
Витольд Банька
Всемирное антидопинговое агентство