РУСАДА внесло Ефимову в новый пул допинг-тестирования

Шестикратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову включили в новый пул допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего в пулы тестирования РУСАДА на третий квартал 2024 года вошли 66 отечественных пловцов (42 - в национальный регистрируемый пул тестирования, 24 - в расширенный). Ефимова вошла в число 42 спортсменов, которые в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только свои контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день (одночасовое окно).

Ефимовой 32 года, она также является трехкратным призером Олимпийских игр (две серебряные медали, одна бронзовая) и семикратной чемпионкой Европы. Последние годы она жила и тренировалась в США, однако недавно вернулась в Россию, в ноябре 2023 года выступила на чемпионате страны по плаванию на короткой воде и сейчас готовится к апрельскому первенству России в Казани.

В мае 2014 года Ефимова была дисквалифицирована на год и четыре месяца за то, что в ее пробе, взятой в октябре 2013 года, был обнаружен запрещенный препарат (стероид дегидроэпиандростерон).