Еще одна российская всадница решила сменить спортивное гражданство

Российская всадница Елизавета Орехова приняла решение о смене спортивного гражданства и теперь будет выступать за Нидерланды. Об этом свидетельствуют материалы Международной федерации конного спорта (FEI), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

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Орехова, переехавшая в Нидерланды более 10 лет назад, согласно информации с официального сайта FEI, не принимала участия в соревнованиях на территории России с 2014 года и до сентября 2019-го выступала на турнирах, проходивших в странах Западной и Южной Европы. С конца февраля 2022 года российские спортсмены были лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FEI из-за санкций, наложенных международной федерацией.

Также сменили российское спортивное гражданство Марьям Гурцкая (Грузия) и Ирина Захрабекова (Азербайджан).