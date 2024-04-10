Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин призвал российских спортсменов игнорировать Олимпиаду в Париже. Об этом он заявил в интервью изданию «Ридус».

Сейчас Соломатин участвует в специальной военной операции. В 2022 году он вступил в бригаду добровольцев «Эспаньола», который состоит преимущественно из футбольных фанатов.

Бывший спортсмен заявил, что сейчас «не то время» для участия в Олимпиаде. Соломатин отметил, что в чем-то понимает спортсменов, но считает «провалом» участие в Играх с «позорным флагом».

«Насколько я знаю, Федерация бокса страны полностью отказалась от участия в этих играх. Сейчас не та ситуация, чтобы еще раз позориться», — сказал он.

Футболист добавил, что россиян давно перестали понимать на Западе и перед ним нельзя идти на уступки.

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Напомним, что летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Директор департамента Международного олимпийского комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявлял, что на ОИ-2024 допустят только 55 россиян.