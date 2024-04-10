Олимпийские соревнования по триатлону на Сене могут быть отменены

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге допустил отмену плавательной части соревнований по триатлону из-за неблагоприятных условий, которые могут повлиять на качество воды в реке Сена. Об этом сообщает The Guardian.

© Пресс-служба Олимпиады

По его словам, это одна из самых больших проблем для организаторов, однако они усердно работают над этим и уверены, что Сену в конечном счете удастся использовать для заплыва. При этом Эстанге допускает, что соревнования могут перенести из-за погодных условий.

«Когда мы решили провести это соревнование на Сене, мы знали, что это будет большой проблемой, но у властей есть большая инвестиционная программа, и, когда мы говорим о наследии, этот проект просто фантастический», — добавил глава оргкомитета.

Ранее некоммерческая организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупредила о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене. Власти Парижского региона в ответ заявили, что в период отбора проб специальные дезинфекционные установки на реке не работали, что и стало причиной таких показателей. Спецоборудование запустят во втором квартале 2024 года.