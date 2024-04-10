Самый титулованный британский гимнаст завершит карьеру после ОИ в Париже

Британский гимнаст Макс Уитлок объявил, что завершит спортивную карьеру после Олимпийских игр 2024 года в Париже.

— Я решил, что Игры в Париже станут для меня последними. Не могу дождаться, когда смогу отдать всего себя в этой заключительной главе карьеры. От Лондона до Рио‑де‑Жанейро и Токио. Ваша поддержка на протяжении всего путешествия значит для меня очень много, — написал 31‑летний Уитлок в социальной сети.

Уитлок — трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы. Он самый титулованный британский гимнаст.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа.